Demi Lovato sorprende con sensual transparencia en los MTV Video Music Awards 2017

Esta noche se desarrollan los MTV Video Music Awards 2017, evento en el que se destacarán a los mejores videos musicales del año.

La jornada comenzó con la esperada alfombra roja, en donde pasaron las estrellas del espectáculo con sus mejores atuendos.

Y una de las que se robó todas las miradas fue la actriz y cantante Demi Lovato, quien sorprendió a todos luciendo una sensual transparencia.

Con su pelo rizado, la compositora norteamericana llegó a la ceremonia cubriendo sus zonas íntimas con diseños floreados.

Durante el sábado, Lovato fue la encargada de cantar el himno de Estados Unidos antes de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, interpretación que fue sumamente aplaudida por los asistentes.

A comienzos de agosto la artista confirmó que hace algunos años padeció de trastornos de bipolaridad, e incluso incluso aseveró que no podía estar más de una hora sin consumir cocaína.

Fue a fines de 2010 cuando comenzó un proceso de rehabilitación por abuso de sustancias ilícitas.

Un año más tarde, los especialistas le diagnosticaron trastorno de bipolaridad. “Es algo que tengo, no es algo que soy”, dijo a iHeartRadio, según consignó el diario español El País.

Esto la ha llevado a participar activamente en organizaciones que buscan concienciar sobre el tema.

El rapero Kendrick Lamar lidera las candidaturas con ocho nominaciones, entre ellas la de vídeo del año por “Humble”, un clip donde ofrece una mirada irónica sobre la fama y en el que aparece vestido de Papa y de Jesús en la última cena.

Con cinco nominaciones le siguen Katy Perry con “Chained to the Rythm” y su video sobre un parque de atracciones futuristas, y The Weeknd, la nueva sensación R&B, que subirá al escenario junto a Lorde, Ed Sheeran, Demi Lovato y Miley Cyrus, la reina de los espectáculos polémicos.