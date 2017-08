Fotos de irreconocible juventud de Luis Fonsi se viralizan tras éxito de Despacito

Aunque hace mucho tiempo él se habìa atrevido a compartirlas en su cuenta de Instagram, todo este tiempo habían pasado inadvertidas, hasta que de pronto la fama mundial las trajo de vuelta.

Hablamos del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y unas fotografías que datan de mucho antes de su fama cuando era sólo un adolescente.

Y es que con el éxito de “Despacito”, la canción más reproducida en la historia de Youtube y en las plataformas de streaming, todos quieren saber más de él, su carrera y su pasado.

Fue así como reflotaron esta serie de imágenes, las que se volvieron virales cuando a algunos medios internacionales se les ocurrió rescatarlas.

En una de éstas aparece sonriente, con lentes redondos y el pelo largo, apenas descifrándose de que se trata de él. “Dios mío! ¿Quién… quién me dijo q este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3…2…1 “, dijo el año pasado cuando la compartió, sin imaginar que causaría revuelo meses después.

Pero no era la única, había otra donde aparecía muy delgado en su etapa de colegio, y otra cuando era apenas un tierno niño.

El tema “Despacito” de Luis Fonsi, que entona en conjunto con Daddy Yankee, se ha convertido en un gran éxito mundial.

Además de los récords antes mencionados, logró llegar a la cima de los Billboard Hot 100, algo que no pasaba con una canción latina desde 1996 con “Macarena”.

El sencillo llamó tanto la atención, que hoy cuenta con una versión especial protagonizada por el joven artista Justin Bieber, en la cual este último canta varios versos en inglés y el coro en español. Esto logró que “Despacito” ampliara su público y el éxito que había tenido hasta este momento.