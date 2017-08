Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se reúnen para vacacionar juntos

Durante años los fans de Titanic soñaron con ver juntos en la vida real a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, sin embargo, la pareja sólo ha compartido un vínculo de amistad que ha trascendido en el tiempo.

De hecho, son tan cercanos que recientemente fueron vistos vacacionando juntos en Saint Tropez, Francia. La actriz llegó al lugar para apoyar a DiCaprio en una gala para reunir fondos para su fundación medioambiental.

Según se puede ver en las imágenes, ambos artistas se lucieron en traje de baño y caminaron abrazados amistosamente.

Recordemos que en la misma gala, se subastó una cena con ambos. Parte del dinero recaudado durante la velada irá en beneficio de la organización del actor que, desde 2008, ha entregado más de 80 millones de dólares a causas medioambientales. La otra cantidad estará destinada a ayudar a una mujer que padece un cáncer agresivo.

La amistad de ambos comenzó en 1996 cuando se encontraban en el rodaje de Titanic, donde se pusieron bajo las órdenes de James Cameron. Según cuenta la leyenda, el director es muy exigente y nada fácil para trabajar, por lo que los actores de entonces 22 y 21 años, tuvieron que formar un equipo para poder para poder sobrellevar la filmación de la cinta, cuya producción duró casi seis meses.

La química entre ambos traspasó la pantalla y comenzaron los rumores en la prensa. Se habló que Leonardo estaba enamorado de Kate, pero que ella sólo lo veía como un amigo lo que habría roto el corazón de DiCaprio. Sin embargo, nunca se supo la verdad y esas informaciones pasaron a segundo plano ante el impresionante éxito que ambos consiguieron en la película que tuvo 14 nominaciones a los premios Oscar.

“Leonardo Dicaprio y Kate Winslet podrìan estar saliendo”

“Espero que sea cierto. Ahora puedo morir! He esperado este momento desde que vi Titanic la primera vez”

I hope that it's true. Now, I can die! I have waited for this moment since i saw titanic first time! #KateWinslet #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/jJRBFGxs56

— AMarkowska (@Markosiaa) August 11, 2017