Anna Faris se refiere al "error" que cometió en su matrimonio con Chris Pratt

Hace unos días la pareja conformada por Anna Faris y Chris Pratt anunciaron el fin de su matrimonio, sorprendiendo a al mundo del espectáculo, quienes creían que se trataba de una de las relaciones más estables de Hollywood.

Pero este martes, la actriz se refirió por primera vez al tema, luego de que la noticia se hiciera pública. Y fue ella misma quien subió un Podcast al sitio “Unqualified Show” donde agradece a todos quienes le han enviado mensajes de apoyo y que está muy tranquila con la decisión, consignó el sitio de noticias Usa Today.

“La vida es muy corta para estar en una relación donde no te sientes completamente bien, alguien no te apoya o te valora por completo”, afirmó. Agregó “no tengas miedo de sentirte independiente si las cosas no están bien”. Fue parte de los mensajes que respondió a sus seguidoras, a las que también quería aconsejar.

Pero la declaración más sentida fue aquella donde reconoce que cometió el error de no darse cuenta de que su relación no estaba bien y se mantuvo ahí. “Yo ya cometí ese error”, reconoció Faris, a poco más de una semana de anunciarse su divorcio.

Por su parte, Chris Pratt realizó su primera aparición en público en los Teen Choice Awards este domingo, desde la noticia de la separación. El actor ganó la tabla de surf por mejor actor de Ciencia Ficción. El actor saludó al público mientras caminaba al escenario, sin anillo de bodas.