Miranda de Sex and the City podría ser la próxima gobernadora de Nueva York

La actriz Cynthia Nixon, Miranda Hobbes en la famosa serie Sex and the City, podría convertirse en la próxima gobernadora del estado de Nueva York,en las primarias de 2018. Antes lo habían afirmado diversos medios estadounidenses, pero no fue hasta hoy que ella misma se refirió al tema en el programa Today de NBC, aseguró el sitio People Politics

La actriz, que asistió al programa para hablar sobre su última película “The Only Living Boy in New York”, no ha dudado en más de una ocasión en criticar el trabajo del actual gobernador demócrata Andrew Cuomo, y aseguró que aún no ha tomado una decisión, sin embargo aprovechó la ocasión para hablar de los temas que la apasionan.

“Creo que hay mucha gente que quiere que lance mi candidatura por varias razones. La número uno es la educación”, afirmó. Agregó que los padres del estado de Nueva York se han acercado a ella para plantearle sus preocupaciones sobre este tema. Ella misma tiene a sus tres hijos de 20, 6 y 14 años en la educación pública.

Esta no es la primera incursión de Nixon en el mundo de la política, ya que es una activa vocera a favor de la inclusión de las minorías sexuales. Este rol en su vida se inició hace años cuando hizo público que era lesbiana y en 2012 contrajo matrimonio con su pareja Christine Marinoni.

Cynthia Nixon, que el mes pasado se unió a Instagram gracias a la influencia de su excompañera de rodaje Kristin Davis (Charlotte en Sex and the City), está actualmente inmersa en el mundo de Broadway con la obra Little Foxes, por la que ha ganado un Tony, pero sin dejar de lado el cine y la televisión.