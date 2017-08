María ’China’ Suarez comparte foto de su infancia con particular corte de pelo

La modelo y actriz argentina, María Eugenia “China” Suarez compartió en su cuenta personal de la red social Instagram una fotografía de su infancia donde se ve con un “particular” corte de pelo.

La mujer había hecho noticia luego de anunciar que, junto a su novio chileno Benjamín Vicuña, serán padres dentro de los próximos seis meses, y tras compartir una imagen donde se ve su guatita de unas 12 semanas de embarazo.

De acuerdo a su biografía, la ‘China’ Suarez estudió durante su infancia y adolescencia en establecimientos religiosos, donde según dijo al programa Animales Sueltos (América TV), habría sufrido bullying por su fama desde niña.

“Caí en el Divino Corazón, donde me hicieron mucho bullying porque entré siendo famosa. Me dejaban cartas en el banco amenazándome. Iba llorando al colegio, la pasé mal, no entiendes lo que fue. En serio”, recordó.

Con todo, esta vez sus admiradores de Instagram pudieron ver una fotografía de sus primeros años de vida, mientras vacacionaba en una playa.

“Iba así. Tranca con ese fleco de por vida”, escribió la actriz junto a la imagen que ya supera los 150 mil ‘me gusta’. Y es que -como diríamos en Chile-, la chasquilla que llevaba era bastante extraña.

Iba así, tranca con ese fleco por la vida A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Aug 4, 2017 at 3:44pm PDT

De todas formas, no es primera vez que la modelo hace pública una foto de su infancia, puesto que anteriormente había publicado en la misma red social otras imágenes donde se muestra en traje de baño y con una amiga con la que comparte desde su niñez.

Puedes ver las fotografías a continuación:

Hoy cumple años una de mis personas preferidas en el mundo. Mi amiga desde los 2 años, ahora madrina de mi hija. Aguante nuestra amistad! Siempre juntas ✨ @aguaguagusl A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Feb 26, 2017 at 10:37am PST