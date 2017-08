Nueva versión de Carpool exclusiva de Apple reunirá a hermanas Cyrus y a actrices de GOT

Una semana antes de su estreno -fijado para el 8 de agosto- Apple estrenó un tráiler de su nuevo programa Carpool Karaoke: The Series.

Después del éxito que fue popularizado por el estadounidense James Corden con su Late Show, la empresa norteamericana adquirió los derechos del programa con el mismo formato, en el que un anfitrión canta éxitos musicales con famosos dentro de un vehículo mientras realiza una entrevista.

La nueva serie, exclusiva para los clientes de Apple, se emitirá cada martes y los episodios tendrán media hora de duración.

Aunque James Corden no será el anfitrión como en su show televisivo, sí aparecerá en uno de los capítulos, de hecho, en el tráiler aparece conduciendo, aunque ese lugar es posteriormente ocupado por la actriz Gwyneth Paltrow, sentada junto a Jessica Alba, o John Legend con Alicia Keys como copiloto, consignó el sitio de espectáculos Just Jared

Carpool Karaoke: The Series es la segunda producción propia de Apple Music después de Planet of the Apps y el tráiler donde se escucha On the Road Again del cantante country Willie Nelson muestra imágenes de otros invitados que participarán, como Ariana Grande, Will.I.Am, Will Smith, Miley y Noah Cyrus, LeBron James, Shakira y Queen Latifah, además de las actrices de Game of Thrones Maisie Williams y Sophie Turner.