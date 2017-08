El meme con que Kate Hudson se burla de Donald Trump que da la vuelta al mundo

La reciente salida del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, después de ostentar su cargo durante apenas 10 días, ha remecido no sólo a la escena política estadounidense, sino también al mundo del espectáculo y una de sus más populares celebridades.

Un hilarante “meme” publicado en la cuenta en Instagram de Kate Hudson dio cuenta del último escándalo político de Donald Trump, y a raíz de una recordada película que la actriz protagonizó en 2003.

Hudson exhibió un póster del filme “How to Lose a Guy in 10 Days” (“Cómo perder a un hombre en 10 días”) intervenido con las caras de Trump y Scaramucci, que lucen insertadas en los cuerpos de ella y de Matthew McConaughey, los genuinos protagonistas de la producción hollywoodense.

“Los resultados de la cartelera están aquí. La comedia número 1 en Estados Unidos“, fue el comentario de la intérprete para su publicación en la red social.

El post dio pie para que otros internautas tomaran el ejemplo y siguieran interviniéndolo por su cuenta, dando pie a otros “memes”. A continuación, la imagen original de Hudson y luego algunas de sus “réplicas”.

Box office results are in! The #1 comedy in America! A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Jul 31, 2017 at 1:07pm PDT

How To Lose A Guy In 10 Days (2003) pic.twitter.com/cM84hhrUQY — Jessica Goldstein (@jessicagolds) July 31, 2017