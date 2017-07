Angelina Jolie es acusada de usar "cruel" técnica para escoger niños en castings

Tras conceder una sincera entrevista a la revista Vanity Fair, donde habló de su vida tras el divorcio de Brad Pitt, la actriz Angelina Jolie se vio envuelta en una compleja polémica que la obligó a salir a defenderse.

En la publicación que saldrá a la venta en agosto, se explica la forma en que Jolie habría escogido a los actores más pequeños para su última apuesta como directora, They First Killed My Father, la cual relata la historia del genocidio en Camboya.

Según se explica en la revista, el casting consistía en dar dinero a niños de orfanatos o de escasos recursos a quienes se les preguntaba para qué lo usarían. Más tarde, los menores de edad debían devolver los billetes, para que los productores pudiesen analizar sus reacciones.

Tras darse a conocer esta práctica, las redes sociales criticaron de inmediato el actuar de la actriz y la producción, a quienes acusaron de maltrato infantil y humillación.

Al darse cuenta de los comentarios que estaba desatando, Angelina se defendió a través de un comunicado enviado al diario electrónico Huffington Post.

En la declaración, la actriz asegura que la audición fue sacada de contexto, ya que se trataba de un ejercicio de improvisación basado en una de las escenas de la película, donde no se les quitó el dinero a los niños.

La actriz también explicó que todo el proceso estuvo bajo la atenta mirada de padres, tutores, ONG e incluso médicos. “Se tomaron todas las medidas para asegurar la seguridad, comodidad y bienestar de los niños empezando por las audiciones, pasando por la producción y hasta el presente”, agregó.

“Me molesta que un ejercicio de improvisación, a partir de una escena real en la película, se haya escrito como si fuera un escenario real. La sugerencia de que dinero real se quitó a los niños durante el casting es falsa y perturbadora”, sentenció.

“Me sentiría indignada si esto hubiera sucedido. El objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores a los que los niños se enfrentan en las guerras y ayudar a protegerlos”, afirmó.

No obstante, la elegida para protagonizar la cinta fue Srey Moch, quien impactó a los productores pues fue la que más tiempo se quedó mirando el dinero en silencio. “Dijo que lo habría usado para el funeral de su abuelo, ya que su familia no había podido pagar uno digno”, recordó la actriz.

“Queríamos ver cómo improvisaban cuando su personaje es cazado robando y cómo justificarían esa acción. Los niños no fueron engañados, como algunos han sugerido. Entendieron muy bien que se trataba de una actuación. Lo que hizo a Srey Moch tan especial fue que dijera que no quería el dinero para ella, sino para su abuelo”, finalizó.

La cinta que será estrenada por Netflix en el segundo semestre, es una adaptación del libro del mismo nombre.