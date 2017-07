6 celebridades que sufrieron por la pérdida de cabello y la alopecia

El pelo es uno de los atributos más importantes para una celebridad. Gracias a él pueden distinguirse del resto e incluso imponer tendencias que millones querrán replicar, por más absurdas que sean.

Por ésto, perder el pelo puede ser una de las peores pesadillas para los famosos, especialmente para quienes invierten millones en su cuidado. Sin embargo, ni el más caro tratamiento puede prevenir problemas como la alopecia y todas sus variantes.

Existen tres tipos de pérdida, sea o no localizada, y afectan entre un 20% y 30% de las mujeres: – La alopecia androgenética: se produce a lo largo de varios años, en los que el cabello queda débil y se cae poco a poco. – La alopecia areata: se diferencia porque van apareciendo espacios sin cabello del tamaño de una moneda aproximadamente y que, si no se trata, pueden formar grandes placas. – En la alopecia nerviosa: el cabello se cae de forma homogénea durante 8 a 10 días, por lo que aumenta el estrés personal. Cuando pasa este período, el pelo vuelve a nacer por sí solo.

Son justamente estas dos últimas las que más problemas provocan en Hollywood, donde nadie está libre de tener que enfrentar esta enfermedad que no distingue edad o clase social.

Revisa a continuación algunos ejemplos:

1. Tyra Banks

Una caída normal de cabello involucra entre 60 y 100 pelos diarios, pero el estrés puede provocar un aumento que la mujer nota al enjuagar su pelo en la ducha, en el peine, o al pasar las manos por el pelo. Así lo consignó hace un tiempo BioBioChile.

Esto le ocurrió a la supermodelo y estrella de televisión Tyra Banks mientras estaba escribiendo su libro Modelland, en 2011, período en el que se autoexigió tanto que sus niveles de estrés la pusieron contra la espada y la pared.

“Al principio estaba tratando de hacer encajar todo. Me quedaba en Lake Com para grabar -American Next- Top Model y trabajaba en el libro en mis días libres. Era mi pasión, por lo que la disciplina no fue difícil. Lo complejo era encontrar el tiempo, y eso me estresó y sentí que el producto sufrió por ello”, reconoció en una honesta entrevista con The Wall Street Journal.

La modelo estaba tan presionada que comenzó a ver cómo la alopecia nerviosa se asomaba en su vida. “En retrospectiva no era saludable. ¿Cómo puedo decir esto sin desgarrarme? Tengo alopecia por el estrés”, dijo.

2. Viola Davis

Es una de las grandes actrices de la televisión y el cine, ganadora de innumerables premios, pero el éxito tuvo un alto costo para la celebridad de 51 años, quien sufre de alopecia desde hace mucho tiempo.

En una entrevista con Volture, la protagonista de How to get away with the murder reconoció que a los 28 años fue diagnosticada con alopecia areata, una condición que causa la caída del pelo en parches circulares.

“Me desperté un día y parecía que tenía un mohicano. Una calva en la parte superior de mi cabeza. Y yo estaba como, ‘¿qué es esto?’ Hasta que descubrí que estaba relacionado con el estrés”, dijo.

Esto provocó que Davis no se sintiera segura de sí misma, algo que hoy es parte del pasado. “La verdad es que he pasado tanto tiempo de mi vida sin sentirme cómodo en mi piel, y hoy ya no me siento así”, comentó.

Según la artista, aceptó su condición y encontró la solución perfecta para cubrir su problema. “Uso peluca hasta en el Jacuzzi. Uso peluca en la casa, en eventos y lo he solucionado. Nunca he mostrado mi pelo natural“, agregó.

“Estaba tan desesperada por que la gente pensara que yo era hermosa, pero tuve que liberarme de ese [sentimiento] en cierto punto”, afirmó.

3. Neve Campbell

La protagonista de Scream también sufrió en silencio por la caída de su cabello, pues al igual que el caso anterior, fue diagnosticada con alopecia areata hace 22 años.

Como ocurre en estas situaciones, su pérdida de pelo se debió a problemas de estrés y otros temas emocionales que alteraron su sistema.

“Sufría por el exceso de trabajo y además pasaba por un divorcio. También tuve acosadores y comencé a recibir cartas amenazantes. Estaba tan angustiada por todo esto que mi cabello comenzó a caer”, señaló al diario británico Daily Mail.

Tras esto, la actriz comenzó un tratamiento que incluyó un cambio vida y psquicoterapia, algo que le ha permitido mantener a raya a la enfermedad.

4. Keira Knightley

El espectacular cabello castaño brillante que la actriz británica Keira Knightley luce en cada alfombra roja no es tan natural como parece.

Así lo reveló la misma estrella de Piratas del Caribe, quien confesó a la revista InStyle UK, que ha usado pelucas (muy buenas pelucas, por cierto) durante los últimos 5 años.

Knightley comentó que los múltiples cambios de look a los que debió someterse en los más de 50 papeles que ha interpretado, han causado estragos en su cabello.

“Me he teñido el pelo prácticamente de todos los colores imaginables para diferentes películas. Mi pelo se puso tan mal que comenzó a caer, literalmente, de mi cabeza. Así que durante los últimos cinco años, he utilizado pelucas, que es lo mejor que le ha pasado a mi pelo”, dijo la actriz

5. Kristen Stewart

Antes de raparse y volver al rubio, la protagonista de Crepúsculo pasó por un pésimo momento capilar que la llevó incluso a perder mechones de pelo.

Era tan evidente su problema, que los paparazzi pudieron capturarlo y presentarlo ante el público. Por supuesto, la artista tampoco estaba muy interesada en esconder la situación.

Stewart sufría un tipo de alopecia nerviosa, la que según los medios de comunicaciones de la época se debía a que no estaba llevando bien la fama que la rodeaba. Eso, sumado a su mediático quiebre amoroso con Robert Pattinson.

6. Naomi Campbell

Una de las modelos más bellas del mundo en los años 90, se ha convertido en un ejemplo de las consecuencias de la alopecia. La maniquí ha sido fotografiada en numerosas ocasiones sin cabello en partes de su cabeza.

“Ahora me preocupo más de mi pelo, porque lo perdí todo por las extensiones”, reconoció en una entrevista con la revista ES Magazine. “Soy más cuidadosa y hago las cosas diferentes”, agregó.

Para ocultar su problema, la modelo también optó por las pelucas. “Todo el mundo las usa. Ya no importa. Además hago lo que quiero”, comentó.