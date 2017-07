Rebel Wilson imita el look de Julia Roberts en "Mujer Bonita"

Лиам Хемсворт и Ребел Уилсон на съемках комедии "Не романтично ли это?" в Нью-Йорке. 25/07/2017 Больше фото на www.legion-media.ru 📸 #legionmedia #легионмедиа #news #новости #celebrity #знаменитости #paparazzi #папарацци #LiamHemsworth #RebelWilson

A post shared by Legion-Media (@legionmedia) on Jul 26, 2017 at 7:06am PDT