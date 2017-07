El error geográfico de Maluma que desató risas en Twitter

Un reciente tuit de Maluma ha generado muchísimos comentarios y bromas debido a la confusión en la que cayó el reconocido artista.

Todo se generó luego que el colombiano promocionara uno de los shows que ofrecerá en Amsterdam, la capital de Holanda.

El detalle, es que en la misma publicación comenzó saludando a sus fans belgas. “¡Hola fans de Bégica. Estaré actuando en el AFAS Live (Amsterdam) el 28 de septiembre. Me encantaría si pudieras acompañarme!”, escribió.

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!… https://t.co/7JApDRoM3W

— MALUMA (@maluma) July 24, 2017