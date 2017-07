Pataleta de la princesa Charlotte puso en aprietos a Kate Middleton

#royals in #purple #ملكي بلارجواني 💜 #katemiddleton #princewilliam #princegeorge #pricesscharlotte #fashion #fashionblogger #fashiondesigner #fashionista #fashionist #fashionicon #fashiongirl #fashionable #fashionstyle #fashionaddict #fashionnails

A post shared by Panda Fashion (@pandafashion1994) on Jul 21, 2017 at 11:20am PDT