Nicole Kidman deja el glamour atrás y seduce en audaz sesión de fotos a los 50 años

Nicole Kidman sorprendió a todos con una audaz sesión de fotos para la revista británica Love, donde mostró su delgada y esbelta figura a los 50 años.

En las imágenes, la actriz nominada por segunda vez a un premio Emmy, aparece usando un sombrero de vaquero y un ajustado traje de baño rojo mientras camina por una carretera.

La sesión de fotos no se parece en nada al resto de las imágenes que había realizado la artista de 50 años anteriormente, donde todo es elegancia y pulcritud. Esta en cambio juega con la sensualidad y rompe esquemas.

“Pensé en esta sesión de fotos después. Y yo estaba como’¿Qué estoy haciendo? Perdí la cabeza”, señaló la protagonista de la serie Big Little Lies.

Recordemos que Kidman hizo noticia en los últimos meses por su trabajo en la serie de HBO, donde interpreta a una mujer que agredida física, psicológica y sexualmente por su marido.

La misma actriz confesó que hubo momento en las grabaciones donde se sintió profundamente humillada con las escenas. “Me sentí muy expuesta, vulnerable y profundamente humillada a veces”, reconoció.

Según Kidman hubo una escena en particular en el capítulo 7 donde simplemente no pudo más. “Recuerdo que estaba tirada en el piso del baño, y no podía levantarme entre tomas”, recordó.

“Estaba tirada ahí, como si estuviese rota y llorando. Recuerdo que en un punto [el director Jean-Marc Vallée] vino hacia mi y me puso una toalla porque estaba en ropa interior en el suelo y básicamente con nada puesto… “, agregó.