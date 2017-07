Catalina Pulido rememoró su fugaz romance con Gustavo Cerati: "Era súper egocéntrico"

Nunca lo ha negado y de hecho fue ella misma quien lo hizo público, sin embargo pocos detalles se conocen del episodio. Hablamos de la fugaz relación que mantuvieron a fines de la década pasada la actriz y modelo Catalina Pulido y el exlíder de Soda Stereo, el difunto Gustavo Cerati.

Con motivo del arribo a Santiago del show que el Cirque du Soleil montó sobre la historia y música de Soda Stereo, el panel de “Hola Chile” de La Red quiso revivir la anécdota con el relato de primera mano de Pulido, actual panelista del programa.

Allí, en el panel, la modelo rememoró el affaire que sucedió en 2009. “Siempre estuve relacionada con Gustavo. ¿Por qué? Porque él era muy amigo de mi ex marido. Luego que me separo, me fui a vivir a la casa de un primo de Cerati y mi vecina era la mamá de Cecilia Amenábar, la exmujer de Gustavo“, contó.

En ese contexto, la panelista de La Red coincidió con el músico en Buenos Aires y Santiago, para luego trabajar juntos para una campaña publicitaria de una empresa del retail.

“Después trabajamos juntos para una multitienda y nos fuimos a carretear a su hotel. Era súper egocéntrico igual“, apuntó la pelirroja sobre el exsoda, cuya figura ha vuelto a la palestra tras la llegada Chile de “Sép7imo Dia- No Descansaré“, el montaje que se presenta por estos días en Movistar Arena.