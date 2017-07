La nueva estatua de cera de la cantante Beyoncé que decepciona a sus fanáticos

La cantante estadounidense Beyoncé es una de las más conocidas a nivel mundial. Ha recibido varios premios Grammy y cuenta con más de alguna canción número uno en ránkings musicales.

Debido a su fama internacional es que varios artistas han intentado replicarla, buscando sorprender a sus fanáticos con diversas técnicas: pintura, fotografía y cera, son algunas de ellas.

Esta última ha causado bastante polémica en las redes sociales luego que se conociera una nueva estatua de cera que pretendía convertirse en una obra de arte del pop.

Y es que, según los internautas de Twitter, la figura desarrollada en el conocido museo de cera de Nueva York de Madame Tussauds, no alcanzó las expectativas y fue “decepcionante”.

Y EL PARECIDO?

Nueva estatua de cera de Beyoncé en Madame Tussauds NY.

A pesar de que en la cuenta oficial del museo la mostraron con mucho orgullo, lo cierto es que fueron pocos los convencidos.

De hecho, la editora de la revista de moda Allure, Michelle Lee, publicó en su cuenta de la misma red social una teoría que respondería al poco parecido de la estatua con la cantante.

“Los fabricantes de figuras de Beyoncé nunca la han visto“, escribió, adjuntando otras dos fotografías de dos figuras de cera que otros escultores habían creado antes.

Theory: Beyoncé wax figure makers have never seen Beyoncé

Beyoncé ha hecho noticia estos últimos días, tras compartir la primera imagen, en Instagram, de sus gemelos Sir Carter y Rumi, que tuvo junto al rapero Jay Z.

De todas formas, el museo ha compartido diversas imágenes que dan cuenta del trabajo que allí se realiza. Entre ellas, hay estatuas de cera de Lady Gaga, Bruno Mars, Jackie Chan y Miley Cyrus, que puedes ver a continuación:

Gaga has had many iconic looks, and it could be said that the look that Gaga's figure at @TussaudsVegas is wearing is one of her first!

Sing with me everyone! 24 Christmas magic in the air. Head to toe so player. Uh, look out! MERRY CHRISTMAS EVE EVERYONE!