"Gandalf" y la "Profesora McGonagall" se juntaron en un momento ’mágico’ en Wimbledon

Frecuentemente, los actores logran capturar tan bien a los personajes que interpretan en películas y series que nos quedamos recordándolos así: por el nombre de fantasía y no el real.

Ese es justamente el caso de la “Profesora McGonagall” de Harry Potter y de “Gandalf” en “El Señor de los Anillos”. Interpretados por los reconocidos actores Maggie Smith y Ian McKellen respectivamente, ambos forman parte del mundo ‘mágico’ de Hollywood y son aclamados por los papeles que llevaron a cabo.

Es por esta razón que la comunidad y las redes sociales reaccionaron de sobremanera cuando los dos fueron avistados muy juntos en un partido de tenis en el torneo internacional de Wimbledon este miércoles.

Las cámaras de medios de comunicación, como la BBC, y las de miles de fanáticos que se encontraban en el estadio se desviaron hacia lo que los dos artistas estaban haciendo mientras observaban como Roger Federer, reconocido tenista, le ganaba a Milos Raonic.

Revisa los divertidos momentos, y lo que algunos tuvieron para decir, a continuación:

Minerva McGonagall & Gandalf the Grey maybe great wizards,but even they were amazed by the magic a certain Roger Federer produced #Wimbledon pic.twitter.com/g5JI2vuZ8E

— ZENIA D'CUNHA (@ZENIADCUNHA) July 12, 2017