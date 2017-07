Kim Kardashian responde a quienes creyeron haber visto cocaína en una de sus fotos

Kim Kardashian, una de las famosas más populares en redes sociales, enfrentó graves acusaciones de consumo de cocaína, luego de subir una foto a su Snapchat, en donde se veían extrañas líneas blancas sobre una mesa que estaba tras ella.

Fue una usuaria de Twitter quien publicó un pantallazo en la red social Twitter, alcanzando más de mil retweets. De inmediato sus seguidores comenzaron a conspirar haciendo alusión a que la modelo estaría teniendo problemas con las drogas.

La fotografía rápidamente escapó de la red social original, llegando incluso a los medios de comunicación, por lo que la empresaria debió emitir un nuevo video aclarando la situación.

“No juego con rumores de este tipo, así que este lo cerraré muy rápido”, escribió Kim en su cuenta de Twitter. “Eso es azúcar del desastre que hicimos con los dulces de la tienda Dylan”, afirmó.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 11, 2017