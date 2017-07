Fotógrafa dedicada a retratar a gente rica muestra foto de Kim Kardashian a los 12 años

Lauren Greenfield (51) es una famosa fotógrafa estadounidense que, si bien también realiza sesiones de fotos con celebridades, principalmente se destaca por el trabajo documental que lleva a cabo.

El área en que se ha especializado en los últimos 25 años es retratando el estilo de vida de la gente rica en Estados Unidos y el mundo, para documentar cómo es la cultura del consumismo, el materialismo y el modelo capitalista.

Tras revisar medio millón de fotografías que ha acumulado, seleccionó las mejores para publicar en su nuevo libro, llamado Generation Wealth, donde muestra las consecuencias del boom de la economía capitalista y el estilo de vida opulento que mantienen algunos millonarios.

Y cuando estaba realizando ese sondeo, se dio cuenta de que había una fotografía donde aparecían las famosas hermanas Kourtney (38) y Kim Kardashian (36) cuando eran niñas.

La imagen la tomó en 1992 en una escuela de danza ubicada en Bel-Air, barrio de gente rica en Los Angeles, Estados Unidos. Allí, Kourtney tiene 13 años y Kim 12.

Según Greenfield, antes no se había dado cuenta de que las hermanas eran famosas porque ella las consideraba simplemente como las hijas de Robert Kardashian, padre de ambas y conocido por ser uno de los abogados que en 1995 defendió al exfutbolista americano y actor O.J. Simpson.

Simpson fue acusado (y posteriormente absuelto) de asesinar a su esposa y un amigo de ésta. Ese caso era uno de los más bullados en ese entonces en EEUU, por lo que Robert estuvo en el ojo público.

“Después volví a mirarla y me di cuenta de quién era (Kim Kardashian). La puse en el libro porque la creciente popularidad de los reality show y el significado que ha tenido Keeping up with the Kardashians (el programa de las hermanas) se ha vuelto importante en el cambio de los valores que estoy intentando documentar“, explicó la fotógrafa.

El libro de Greenfield salió a la venta en mayo pasado en Estados Unidos. A continuación puedes revisar otras fotos que la profesional incluyó en su trabajo documental: