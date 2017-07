Príncipe Harry describe perfectamente cómo se siente un ataque de pánico

La ansiedad y los ataques de pánico ya no son problemas aislados en la sociedad. Hoy son millones de personas en el mundo quienes se enfrentan a ellos sin saber muy bien cómo reaccionar cuando ocurren.

Frente a este desconocimiento de la salud mental, es que los príncipes Harry y William, además de Kate Middleton, convirtieron este tema en su principal bandera de lucha.

Para ello, los tres miembros de la realeza británica se han sincerado públicamente sobre sus propios problemas mentales contando sus experiencias y miedos.

En una reciente entrevista con Forces TV (un canal de la Marina Real Británica), Harry reveló que sufre ataques de pánico y dio una honesta descripción de cómo se sienten.

“En mi caso, cada vez que estoy en un cuarto lleno de gente, que es bastante seguido, comienzo a sudar y mi corazón empieza a latir fuerte -boom boom boom boom-, literalmente como una lavadora“, dijo.

El joven príncipe también afirmó que siente fuertes deseos de salir de esa situación, sin embargo, se obliga a quedarse. “Pienso, ‘Oh Dios mio, sácame de aquí ahora. Oh, espera, no puedo salir de aquí. Tengo que esconder lo que pasa’“, reconoció.

Pero esta no es la primera vez que habla de su salud mental, pues también aseguró que su mayor remordimiento tras la muerte de su madre fue no haber hablado del tema a tiempo, y no haber pedido ayuda profesional, lo cual hizo 20 años después.

¿Qué es un ataque de pánico?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., un ataque de pánico no es otra cosa que “un tipo de trastorno de ansiedad en el cual usted tiene ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo va a ocurrir”.

Las crisis comienzan de forma repentina y pueden durar de 10 a 20 minutos, periodo en el que se comienza a sentir mareos, sudoración, escalofrío o sofocos, entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos fuertes, entre otros síntomas.



Además de la ayuda profesional, estos ataques se pueden controlar a través de la respiración y el apoyo de algún cercano.