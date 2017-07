El dibujo con que Stan Lee se despidió de su fallecida esposa

Tal como les contamos el jueves pasado en BioBioChile, el escritor y editor de cómics estadounidense Stan Lee (94), leyenda de la empresa Marvel, está enfrentando duros momentos, pues su esposa Joan Lee falleció a los 93 años.

La mujer sufrió un infarto a inicios de semana, tras lo cual fue hospitalizada. Sin embargo, no pudo recuperarse y murió en el recinto asistencial.

Y como un genio de los cómics, Stan no pudo despedirse de su amada de otra manera: le dedicó un bello dibujo donde él imita la pose del hombre araña mientras ella está vestida de novia.

“En nombre de Stan, gracias por las sentidas condolencias. Él está bien y aprecia realmente las muestras de amor hacia Joan”, decía el mensaje firmado por POW! Entertainment en la cuenta oficial de Twitter de Lee, donde se reveló la caricatura.

On behalf of Stan, thanks for the heartfelt condolences.He is well and truly appreciates the outpouring of love for Joan.-POW! Entertainment pic.twitter.com/AhtKjXWfvX

— stan lee (@TheRealStanLee) July 7, 2017