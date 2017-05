Revista adolescente es acusada de "racismo" por inapropiado comentario sobre gemelas Olsen

La revista adolescente Affinity Magazine se encuentra en el centro de la polémica por expresar más de un comentario acusado de racismo en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando el perfil del medio compartió una fotografía de Nicki Minaj junto a las hermanas Olsen, en donde la rapera luce favorecida y las gemelas tienen un aspecto más cansado.

“Nicki Minaj tiene 34 y las hermanas Olsen 30. Qué mal envejece la gente blanca”, tuiteó el medio, para luego borrar el mensaje. Sin embargo, gran parte de sus 54 mil seguidores lograron leer el comentario.

El portal, que se manifiesta en contra de los contenidos que discriminan por razones de edad, género, etnia u orientación sexual, intentó “disculparse” por el tuit, pero luego sólo empeoró la situación. “Nos disculpamos por este tweet. Fue de mal gusto y el humor era muy vulgar”, escribió.

We apologize for this tweet. It was in poor taste and the humor was very tacky.

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) 2 de mayo de 2017