Actriz Ariel Winter hunde a quienes la criticaron por usar revelador minivestido

La actriz Ariel Winter, conocida por participar en la serie de televisión estadounidense Modern Family, no tiene ningún miedo a mostrar su curvilíneo cuerpo.

Así suele demostrarlo en los eventos públicos, a los cuales cais siempre acude usando reveladores atuendos.

El miércoles pasado, cuando se realizó el lanzamiento de la octava temporada de la serie mencionada, no fue la excepción. Allí Ariel se robó todas las miradas, al llegar con un revelador minivestido que favorecía sus curvas.

No obstante, no todos halagaron su look: también hubo muchos usuarios en redes sociales que criticaron que la joven de 19 años se vistiera con un atuendo tan osado, considerando que el resto de los actores usó trajes más formales.

Estas críticas hicieron enojar a Winter, quien el viernes publicó un mensaje en su cuenta en Instagram defendiendo su elección y el derecho a utilizar la ropa que quiera.

“¿Por qué mierda a alguien le tiene que importar que no me vistiera casual como el resto, para el panel? ¿Por qué la gente no puede dejar que otras personas se sientan bien consigo mismas y hagan lo que quieran? ¡Vistan lo que quieran! Lo que importa es que se sientan bien consimo mismos. Yo lo hice”, recalcó la actriz.

En ese sentido, añadió que “no dejes que nunca nadie ahogue quién eres ni cómo te expresas”.