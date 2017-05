Actriz mexicana de Netflix alaba a Nicolás López y se ríe de un "raro" modismo chileno

La actriz mexicana Aislinn Derbez recientemente debutó en Netflix con la película original Win it all, que es la primera cinta que realiza en inglés.

A propósito de las promociones de este filme, que se estrenó el pasado abril, en BioBioChile la entrevistamos y nos contó más al respecto. Además, nos habló de su experiencia trabajando con el chileno Nicolás López.

A continuación puedes ver la entrevista, y más abajo puedes leer un resumen de lo que nos dijo:

Win it all es una comedia que narra la historia de un adicto a los juegos de azar, quien termina metiéndose en un tremendo problema. Hasta ahora ha recibido muy buenas críticas, obteniendo 92% de calificación en Rotten Tomatoes.

Al respecto, la actriz indicó que es “muy divertida” y contó una curiosa anécdota de la producción: no tenía guión.

“Es la primera vez que trabajo con Joe Swanberg, que es un director muy reconocido en el ámbito independiente en Estados Unidos, en el género mumblecore, que es de mucha improvisación”.

En ese sentido, aclaró que esto significó que “no tiene diálogos. Los diálogos son 100% improvisados por los actores”, lo que representó un gran reto para ella.

Por otra parte, Aislinn también habló sobre la experiencia que ha tenido anteriormente trabajando con chilenos.

En 2016 participó en la versión mexicana de Qué pena tu vida, sobre la cual expresó que “creo que es una historia bastante universal y bastante identificable con el mundo, entonces no hubo que cambiar tanto”.

Los únicos cambios mayores que tuvieron que hacerle respecto a la versión original de 2010 fueron los modismos, debido a que “son muy distintos en Chile y en México”, así como “la forma de hablar”.

Al consultarle cuál es el modismo chileno que encuentra más raro, Derbez respondió divertida que “uno que me dio mucha risa, que no sé qué tan grosero sea, (es) el ‘mono culiao’. Ese me da mucha risa”.