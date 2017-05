"Hey you": la desgarradora canción de Lea Michele a Cory Monteith

Una experiencia catártica vivió Lea Michele al escribir y grabar su nuevo álbum. Y es que la actriz y cantante se inspiró en su propia vida para crear su segundo disco en solitario, Places.

“Esto es exactamente cómo me siento hoy en día. Quiero que el mundo lo escuche”, señaló la artista de 30 años a la revista People.

Uno de los temas más fuertes del álbum fue la balada Hey you, cuya letra es una carta dedicada a su fallecido novio, el actor Cory Monteith quien murió en 2013.

Entre otras cosas, la canción cuenta lo difíciles que fueron los últimos días, pero que nunca pensó en que serían sus horas finales. “Espero que sepas que te perdono. Daría cualquier cosa por traer esos días de vuelta”, dice uno de los párrafos.

“Me encanta. Creo que es una hermosa canción, y tiene un bello mensaje”, sentenció la artista de 30 años. “A pesar de que se trata de un tema sensible, cuando lo escucho, me deja con una sensación simplemente de alegría y amor“, agregó.

Michele no quiso confirmar que el tema era dedicado al protagonista de Glee, pero reconoció que escribir es una forma de terapia. “Me gusta mantener algunas cosas privadas”, aseguró y agregó que la canción es una especie de secuela para “If You Say So” de su álbum Louder, tema que también habla sobre Monteith. “Siempre representará lo más devastador que me ha pasado en toda la vida”, señaló.

Recordemos que además de estar planeando una nueva gira para presentar su álbum, la cantante también se prepara para comenzar a grabar una comedia para la cadena ABC.

Escucha aquí ambos temas