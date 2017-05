Ex Mekano Daniela Aránguiz se luce como modelo en sangriento proyecto fotográfico

La ex Mekano Daniela Aránguiz disfruta compartir cada detalle y momento de su vida en Instagram. No es por nada que la modelo de 31 años tiene más de 362 mil seguidores que no dudan en elogiarla en cada paso que da.

En esta oportunidad, Daniela mostró una faceta distinta a la que acostumbra exhibir en su cuenta y protagonizó un sangriento montaje a cargo del fotógrafo Álex Hernández.

En la foto, la esposa del “Mago” Valdivia aparece sosteniendo un cuchillo ensangrentado, mientras un hombre parece agonizar a su izquierda. “Trabajar contigo es un sueño que no todas cumplen”, escribió Aránguiz en Instagram en un “repost” de la foto original del artista.

La fotografía de Aránguiz fue aplaudida por sus seguidores quienes destacaron la participación de la mujer como modelo.

@alexhernandeztv trabajar contigo es un sueño que no todas cumplen ! 👽🔪🔪 A post shared by 🥀Dany Aranguiz (@danaranguiz1) on Apr 30, 2017 at 1:04pm PDT

Cabe señalar que el fotógrafo Álex Hernández suele recrear escenas de crimen y otro tipo de situaciones ensangrentadas, violentas y depresivas, las que comparte con crudeza en su Instagram.