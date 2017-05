Actor Val Kilmer admite tener cáncer después de negarlo durante meses

El actor norteamericano Val Kilmer reconoció estar batallando en contra de un cáncer en su garganta.

Kilmer confirmó el hecho después de que un fan le hiciera una pregunta en el foro Reddit.

“Hace un tiempo, Michael Douglas dijo que tú tenías un cáncer terminal. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esas declaraciones?”, escribió un usuario, ante lo que el actor, de 57 años, respondió: “Probablemente él estaba tratando de ayudarme porque la prensa iba a preguntar dónde estaba en esos días”.

“Y sí, estaba en un tratamiento contra el cáncer“, explicó, agregando que su “lengua se mantiene hinchada”. Además declaró que su voz aún no suena como lo hacía antes.

A fines del año pasado, Kilmer desmintió a Michael Douglas, quien había señalado que el intérprete de Bruce Wayne en Batman Forever (1995) tenía cáncer.

“Amo a Michael Douglas pero está malinformado. La última vez que hablé con él fue hace casi dos años, cuando le pedí que me remitiera a un especialista para que me hiciera un diagnóstico de un bulto en la garganta, lo que me impidió continuar la gira de -la obra- Citizen Twain“, explicó en aquella oportunidad a través de un largo mensaje en su cuenta de Facebook.

“Acabé recurriendo a los expertos del hospital de la Universidad de California, en Los Ángeles, y resultó que no tenía cáncer ni nada parecido. Aún tengo la lengua hinchada y estoy recuperándome poco a poco”, agregó.

“En el último año he grabado tres películas, una de las cuales además dirijo, y en breve voy a presentarla personalmente y a responder preguntas sobre ella. ¡Vengan a verme en Westwood la próxima semana si no creen que estoy bien!”, continuó.

Después de ser fotografiado con signos de haber sido sometido a una traqueotomía, es la primera vez que el actor reconoce su lucha contra la enfermedad.