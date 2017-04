La potente rutina de ejercicios que realiza Kika Silva para estar en forma

Kika Siva, la reina del festival de Viña del Mar 2017, no duda en expresar su pasión por el deporte en cada entrevista y en sus redes sociales.

Lo anterior no es sorpresa para los seguidores de Silva, puesto que la joven de 24 años antes de dedicarse al modelaje, solía ocuparse a tiempo completo del deporte, como runner y nadadora, pero una lesión dificultó su carrera.

“Me desgasté los cartílagos por tener las rótulas desviadas, por lo que suspendí el trote 100% y lo reemplacé por varios ejercicios”, explicó hace dos años a Nueva mujer.

“Al principio me suspendieron todas las actividades, pero ahora como que estoy haciendo de todo, menos correr. No me atrevo”, expresó en esa oportunidad.

No obstante, esta lesión no impidió que la joven continuara ejercitándose y manteniendo su cuerpo en forma.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, red social donde Kika compartió un video realizando una potente rutina de ejercicios. “Hoy fue día de cardio con boxeo @sensei_farias y rutina de pesas con la pepona @pepapt #vamosquesepuede la mejor forma de tener un hobbie tan importante como comer”, escribió.

Hoy fue día de cardio con boxeo @sensei_farias y rutina de pesas con la pepona @pepapt #vamosquesepuede la mejor forma de tener un hobbie tan importante como comer 🍽. @bodyandsoulchile A post shared by Kika Silva (@kikasilvas) on Apr 24, 2017 at 12:08pm PDT

En tanto, la publicación suma más de 110 mil reproducciones y decenas de elogios de sus fans.