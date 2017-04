El gran salto de Maluma: quiere llevar su carrera al mercado anglo

Con un profesor de inglés en gira y disciplinados estudios, el reggaetonero colombiano Maluma encara su nuevo objetivo comercial: abrirse paso en el mercado angloparlante.

“Es una meta y un propósito que he tenido desde hace unos meses. He estado viajando con instructor de inglés, he tratado de ser muy disciplinado con el tema”, dijo el intérprete de “El Chantaje” en la conferencia latina de la música organizada por Billboard en Miami.

“Ojalá que haya un crecimiento en mi carrera si hago música en inglés. Pero más que nada lo quiero hacer por gusto personal”, dijo en el hotel Ritz-Carlton de Miami Beach.

Autor de éxitos que arrasaron en Latinoamérica y España como “Sin contrato”, “El perdedor” o “Borro cassette”, Juan Luis Londoño Arias saltó al mercado discográfico luego de ganar popularidad en las redes sociales.

Escribiendo un nuevo capítulo en la HISTORIA! @sergiogeorge lo que viene es candelaaaaa 🔥🔥🔥 A post shared by MALUMA (@maluma) on Apr 25, 2017 at 7:16pm PDT

“Yo sabía que las redes sociales iban a ser la plataforma para compartir mi música y así fue como comencé: usando Twitter y compartiendo mis videos en YouTube”, contó el cantante de 23 años ante un público de cerca de 500 personas. “Así empezó todo”.

El ídolo juvenil tiene más de 45,5 millones de seguidores en las redes sociales y su cuenta en YouTube/VEVO ha acumulado más de 4.000 millones de clics.

Maluma, que ha colaborado con Ricky Martin y Shakira, actuará el jueves en la entrega de los premios Billboard Latino, para los que fue nombrado finalista en siete categorías, entre ellas Artista Social del Año.