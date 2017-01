Despiden a guionista de NBC que publicó ofensivo tweet contra hijo menor de Donald Trump

Katie Rich era la guionista del popular programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) hasta este fin de semana, cuando publicó un ofensivo mensaje contra el hijo menor de Donald Trump, Barron William Trump de 10 años.

La guionista no midió sus palabras al publicar un polémico tuit en donde escribió que “Barron será el primer tirado de escuela en casa”.

. @nbcsnl writer @katiemaryrich calls President Trump's 10-Year-Old son a mass murderer. Hey @NBC @NBCUniversal why is this hate tolerated? pic.twitter.com/ZYDVSETLJn

El mensaje generó un gran repudio en redes sociales, puesto que Katie atacó al niño de sólo 10 años, lo que le costó no sólo su cuenta de twitter, en la que actualmente sólo figura una disculpa por sus palabras, sino que su empleo en el programa de NBC.

Según el portal Independent Journal Review, lo anterior explicaría la exclusión del nombre de Katie en los créditos de los últimos programas de SNL.

Este lunes Rich publicó en sus redes una disculpa directa para el joven y las personas que se ofendieron con su mensaje: “Pido perdón sinceramente por el insensible tuit. Lamento profundamente mis acciones y mis palabras ofensivas. Fue inexcusable y lo siento mucho”.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.

— Katie Rich (@katiemaryrich) 23 de enero de 2017