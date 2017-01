Los altos y bajos de Mandy Patikin: la transformación del galán de "La Princesa Prometida"

“Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir”. Esa breve frase convirtió a Mandy Patinkin en figura de culto de la historia del cine, y todo gracias a su personaje en la cinta La novia prometida (1987).

Íñigo Montoya era un espadachín experto cuya única misión en la vida era vengar a su padre, quien murió a manos de un hombre de seis dedos. Aunque el personaje no le valió ningún premio, sí consiguió hacerse conocido a nivel mundial y su nombre quedó en lo alto de Hollywood a principios de los años 90.

“Cada día de mi vida me recuerdan la frase. ¡Y me encanta, me encanta!”, reconoció hace algunos años al diario español El Mundo. “Mi parte favorita es que la gente, cuando salió la película, se pensaba que el actor que interpretaba a Montoya era español. Me sentía muy halagado“, agregó.

Tras la película, su carrera tanto en cine y como en música se fue fortaleciendo. Los proyectos no le faltaban. Fue así como participó en películas como Dick Tracy, Alien Nation y en el musical The Secret Garden. Como si fuera poco, lanzó dos discos: Mandy Patinkin y Dress Casual.

Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a pasar desapercibido, pero volvió en gloria y majestad a la televisión en 1994 para interpretar al Dr. Jeffrey Geigar en Chicago Hope, serie en la que estuvo una sola temporada: a la siguiente, renunció.

Con un carácter poco amigable, el actor pasó varios años trabajando como invitado de diferentes series y protagonizando películas que no alcanzaron éxito de taquilla. En 2005, nuevamente se reinventó para hacerse parte de Criminals Minds, donde también estuvo menos de dos temporadas.

“Pensé que era algo muy diferente. Nunca pensé que iban a matar y violar todas esas mujeres cada noche, cada día, semana tras semana, año tras año”, dijo tras salir del programa en 2007.

“Era muy destructivo para mi alma y mi personalidad”, agregó, calificando su decisión de participar en el programa como el “mayor error público que pudo cometer”.

Sin embargo, se reencontraría con la televisión y se reconciliaría con el público gracias a Homeland en 2011. En la alabada serie protagonizada por Claire Danes, Patinkin encontró un lugar gracias a su rol de Saul Berenson, un experimentado agente de la CIA que busca evitar ataques terroristas contra EE.UU.

“Veía potencial para muchas temporadas y un desarrollo lento de las tramas, aunque la serie está lejos de ir despacio: Homeland se mueve como un misil“, explicó a El Mundo, asegurando que Danes “claramente es una de las actrices mejor dotadas de todo el mundo, no sólo de EE.UU.“.

A sus 60 años, el actor reconoce que el inicio de su carrera no fue nada fácil, que nunca supo cómo lidiar con las críticas y la autoridad al principio de su carrera. “Me comporté de forma abominable. No me importa si mi trabajo era bueno o si recibí un premio por ello, no estoy orgulloso de cómo era en ese momento y eso me duele“, señaló al diario The New York Times.

Patinkin tocó fondo cuando fue despedido de la cinta que lo hubiese convertido en una verdadera estrella de cine, Heartburn. El director de la película, Mike Nichols, decidió desvincularlo asegurando que no había química entre ellos y lo reemplazó por Jack Nicholson.

“Era su oportunidad de convertirse en una estrella de cine. Sí he hecho Yentl y Dick Tracy, pero sentía y aún siento que no he alcanzado el éxito porque no me he convertido en una estrella del cine. La ironía es que ahora todas esas estrellas de cine están intentando participar en series como Homeland“, confesó.

Tanto ha cambiado su actitud y forma de trabajar que ahora incluso Danes reconoce los mejores aspectos de su carrera. “Mandy está obviamente al borde de ser una leyenda. Tiene esa inefable y mágica cosa que es imposible de identificar pero que hace que trabajar con él sea muy emocionante. Carrie y Saul son un par verdaderamente sorprendente. Mandy es una persona muy musical y juega con eso cada vez que actúa“, señaló.