Cindy Crawford al natural: ex modelo se mostró sin maquillaje ni retoques a los 50 años

¿encontraste un error? avísanos

No cabe duda que Cindy Crawford sigue siendo una de las mujeres más bellas de la industria de la moda, y a pesar que a principios del 2016 decidió dejar el modelaje, sigue manteniendo contacto con sus seguidores en Instagram.

La modelo de 50 años publicó en dicha red social una foto tras acabar de despertar y completamente al natural. En la imagen se le ve sin maquillaje y sólo alumbrada por rayos de sol que entraban por su ventana.

“Dejando que el sol entre – rayos y todo”, escribió junto a la imagen que en sólo dos días consiguió más de 34 mil likes y más de 500 comentarios, donde alababan su belleza.

Letting the sunshine in — stripes and all! A photo posted by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Jan 13, 2017 at 8:15am PST

Recordemos que la modelo quien se hizo conocida junto a otros rostros como Claudia Schiffer y Noemi Campbell, anunció su retiro pues decidió no seguir reinventándose. “Estoy segura que voy a seguir siendo fotografiada durante 10 años más, pero no como una modelo más. ¿Qué más tengo que hacer? No puedo seguir reinventándome a mí misma. Ya no quiero” dijo a la revista Rhapsody .

La carrera de Crawford comenzó cuando tenía 17 años y presentaba un programa de MTV, plataforma que le sirvió para que diseñadores como Gianni Versace decidieran apostar por ella y pertenecer al exclusivo grupo de modelos de los 80, apareciendo en innumerables portadas de revistas.

Linda and Cindy on ice! ⛸⛸ #WCW A photo posted by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Jan 13, 2016 at 8:17am PST

#TBT How to handle umbrella weather in heels. ☂ A photo posted by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Jan 12, 2017 at 9:27am PST