6 celebridades millonarias que viven como cualquier mortal

Las vidas de las celebridades de Hollywood son envidiadas por millones de personas alrededor del mundo. Y es que ¿quién no querría ganar cientos de millones de dólares por trabajar algunos meses en una película o por conceder una escueta entrevista a alguna revista de papel cuché?

Pues mientras algunos famosos saben disfrutar en grande sus ganancias y se compran mansiones de valores incalculables o autos de últimos modelos, hay otros que simplemente no quieren transar su forma de ser y prefiere mantener su estilo de vida, por supuesto, con algunas excepciones para las alfombras rojas donde lucen lo último y más caro en moda, aunque prestado.

A continuación te contamos las historias de algunos famosos que son las antítesis a Kim Kardashian y su clan.

1. JENNIFER LAWRENCE

A sus 25 años, Jennifer Lawrence ha sido nombrada en más de una ocasión como la actriz mejor pagada del mundo. Según la revista Forbes, la protagonista de Los Juegos del Hambre recibió 46 millones de dólares durante 2016 por su trabajo. Esto sin mencionar las campañas publicitarias de las que ha sido parte.

Pero a pesar de esta fortuna, que para la mayoría es sólo un sueño, la actriz ha sabido mantener los pies en la tierra. A pesar que medios extranjeros aseguran que ha invertido en millonarias casas en diferentes ciudades, ella siempre prefiere quedarse en el primer departamento que vivió en Los Ángeles (EE.UU.) cuando comenzó a trabajar en Hollywood.

Lawrence tampoco es una gran fan de los autos último modelo, al contrario suele lucirse conduciendo un Volkswagen EOS de 35 mil dólares (23 millones de pesos) o un un Chevy Volt de un precio similar.

Según ha dicho la misma actriz, ella conoce el valor del dinero gracias a su familia. “Me siento constantemente afortunada de realmente no tener tiempo para sentirme arrogante. Me criaron para entender el valor del dinero, para tener respeto por el dinero, aunque tengas mucho”, señaló hace un tiempo.

“Por eso los minibar son tan difíciles, porque sí puedo pagar una barra de Snickers a seis dólares (4 mil pesos chilenos) pero hay algo malo con ello. Sigo conduciendo el mismo auto que he usado por mucho tiempo “, agregó.

A pesar de que le gusta vivir humildemente, sin duda Jennifer tiene los pies puestos en la tierra, y es por eso que cuenta con protección personal, la cual se limita a un guardaespaldas que ya ha hecho noticia por sí mismo gracias a su look de modelo.

En cuanto a las compras, la actriz suele hacerlas en tiendas pequeñas y prefiere la mayor parte del tiempo usar ropa de bajo costo.

“No camino por la vida sintiéndome famosa. Camino sintiéndome exactamente igual que antes, hasta que hablo con alguien y veo en sus ojos que soy diferente. Eso me hace sentir extraña”,expresó.

2.SARAH JESSICA PARKER

Muchos podrían pensar que Sarah Jessica Parker tiene mucho de Carrie Bradshow en su vida diaria, lo cierto es que no podrían estar más equivocados.

La actriz sabe lo que es no tener dinero suficiente para comer, por lo que su estilo de vida dista mucho al que tenía su personaje en Sex and the city.

Sarah Jessica nació en el pequeño pueblo de Nelsonville en Ohio (Estados Unidos) y bajo el seno de una familia muy pobre con ocho hermanos. Sus padres hacían lo imposible por mantenerlos y educarlos, pero el dinero simplemente no alcanzaba. Por ello, la artista debía hacer largas filas para obtener un ticket de almuerzo gratis en el colegio.

Todo esto hizo que la actriz aprendiera el valor del dinero y sepa cómo gastarlo de forma acertada. Aunque su fortuna asciende a 90 millones de dólares, vive en una casa nada espectacular en Greenwich Collage cerca de Nueva York.

Rara vez cena en lugares costosos y elegantes, además a diferencia de algunos de sus colegas no está interesada en comprar un jet y otras extravagancias tan típicas de las celebridades.

La ropa sí es una debilidad para ella, sin embargo, logró quedarse con todo el vestuario que usó en la serie que la transformó en estrella y además gracias a su estatus, difícilmente paga por alguna prenda pues los diseñadores se pelean por vestirla.

3. ZOOEY DESCHANEL

Al parecer Deschanel es mucho más parecida a su personaje en New Girl de lo que habíamos pensado. Recientemente se filtró los gastos que tiene actriz y se descubrió que ahorra el 76% de lo que gana en total.

Zooey además no tiene deudas y tiene más de un millón y medio de dólares en el banco, sin mencionar que tiene inversiones en diferentes lugares y realiza diferentes donaciones de caridad.

La actriz también es muy cauta a la hora de comprar y como sus colegas lleva cupones a las tiendas y pocas veces invierte en trajes extremadamente caros.

4. TYRA BANKS

La ex modelo de Victoria’s Secret es una maestra del ahorro. A pesar que en su cuenta corriente tiene más de 100 millones de dólares gracias a su trabajo en televisión y pasarelas, siempre le pregunta a su contador si puede permitirse algún “lujo”, que por lo general nunca es tan caro como se esperaría.

La misma modelo ha señalado que suele llevarse los shampoo y jabones de los hoteles donde se queda, para luego usarlos en su propio baño. Como si esto fuera poco, también guarda las sobras de comida para usarlas al día siguiente, como lo hacen todos los mortales.

5. KRISTEN BELL

La actriz que prestó su voz para Gossip Girl y la princesa de Frozen, es una de las celebridades más humildes que hay en Hollywood. Tanto ella como su pareja Dax Shepherd son conocidos por ser muy cuidadosos con sus dineros, además de bastante ahorrativos.

Hace algún tiempo la actriz confesó que en cada una de sus compras ella utiliza cupones de descuentos que aparecen en los diarios, y que son un clásico de la economía de EE.UU.

La pareja tiene un patrimonio que supera los 18 millones de dólares (11.900 millones de pesos), los cuales no quieren despilfarrar para asegurar el futuro de su hija. Incluso su matrimonio fue modesto y calificado por ellos mismos como “la peor boda de todas”.

Mientras otras parejas de celebridades gastan millones para celebrar su unión, en exóticos parajes o en fiestas de cuentos de hadas, Kristen y Dax tuvieron una ceremonia sencilla y secreta en el Registro Civil de EE.UU.

Los actores estiman que el total del gasto de la boda fue de $140 dólares (92 mil pesos chilenos), incluyendo la gasolina del auto que usaron.

6.HILLARY SWANK

La actriz Hilary Swank tuvo una educación modesta, y los valores que aprendió de pequeña se quedaron con ella, incluso después de que se convirtió en una exitosa artista.

Swank creció en una casa rodante en un parque de remolques en Washington, gracias a lo cual tuvo que sufrir las burlas de sus compañeros de escuela. De hecho, el bullying fue tan intenso, que ella aseguró en una entrevista que creció sintiéndose rechazada por no tener dinero.

A medida que fue creciendo, tuvo que aprender a ahorrar y hacer durar lo poco que ganaba, estilo de vida que se quedó con ella hasta hoy, cuando su fortuna supera los 40 millones de dólares.

Al igual que Bell, la actriz suele ser vista usando cupones en los supermercados y a diferencia de muchos de sus colegas, la ropa de marca no es su obsesión, al contrario, su closet es una “mezcolanza” de diversas tiendas y gamas de precios. Mientras que entre sus zapatos se puede encontrar algunos pares de Christian Louboutins, también hay prendas de Gap.