Yuyuníz Navas admite que sufrió una fuerte depresión mientras grababa Tic Tac

Yuyuníz Navas es una actriz que entró a las teleseries de TVN cuando tenía 24 años, espacio en el que se mantuvo hasta 2002. Es una de las dos hijas de la presentadora de TV Eli de Caso y hoy trabaja en su blog personal y se desarrolla en más de cinco disciplinas distintas, relacionadas con el arte y el bienestar.

Era 1997 cuando se estrenó la teleserie Tic Tac en el canal nacional y Yuyuniz interpretaba a Romina Gaete. En ese entonces, era el “boom” del programa de su mamá, “Aló Eli” y la joven se integró rápidamente el el mundo de las teleseries.

A pesar de su creciente carrera actoral, Yuyuníz no estaba tan feliz con eso. En conversación con Ignacio Franzani, en el programa nocturno de La Red Mentiras Verdaderas, la mujer de 44 años contó que sufrió de depresión mientras trabajaba en TVN. “De un día para otro amanecí llorando y no paré más. Es como que de un día para otro te duele la guata y no sabes qué te cayó mal, pero no se te pasa”, confiesa la actriz.

Por cuatro años Yuyuníz cargó con una fuerte depresión, consecuencia de tres hechos negativos en su vida. “Esto me lo detonó la muerte de mi papá, los dos cáncer de mi mamá y haber terminado con un pololo muy importante para mí. Esas cosas fuertes me tiraron al suelo”, declara.

No lleves nada.Todo ya es tuyo #2017🐔

La mujer cuenta que un sentimiento de vacío se apoderaba de ella, el cual trataba con un psiquiatra y medicamentos, de manera que este complicado estado no afectara su carrera actoral, que comenzaba con Tic Tac. “Sentí mucha tensión porque en el canal no se me podía notar. Tampoco se podía decir que mi mamá estaba mal. Entonces ese juego no fue beneficioso para mi sensibilidad ni mi personalidad”, señala.

“Llegaba así con los ojos (hinchados). No sabía cómo explicar por qué lloraba y las maquilladoras trataban de taparme. Fue difícil, sí, pero se puede salir adelante”, relata en el programa.

De la depresión al yoga

Yuyuníz estuvo con depresión durante la filmación de las teleseries “Tic Tac”, “Borrón y cuenta nueva” y “Aquelarre”, hasta que, un día comenzó una “búsqueda” fuera de la consulta médica. “Los siquiatras siempre te van a dar remedios. Es su pega. Pero está en uno sentir la capacidad de decir ‘oye, yo no soy así. Yo puedo ganarle a esto. Yo tengo que buscar la forma’”, relata.

Es así como comenzó a indagar en otras alternativas de sanación personal y encontró el yoga. “Como soy artista, creativa y siempre me gusta encontrar la solución a las cosas, empecé a buscar. Y cuando uno pide, el universo es tan maravilloso, que te da”, señala.

Crear una nueva realidad, es liberarse #triconasana #triangulo #practicayoga #practicepracticepractice #practiceislife #practiceloveeveryday

Hoy Yuyuníz es instructora de yoga y terapeuta floral, y está muy lejana de ese fuerte episodio de depresión que golpeó su vida. Es así como diariamente comparte sus rutinas, consejos y fotos en sus redes sociales y sitio web. “Crear una nueva realidad, es liberarse”, escribe la renovada mujer.

La vida es muy corta para conformarse #dandayamanadhanurasana #practicayoga #yogalife #yuyuniznavas

“Hay que salir de lo conocido, de la comodidad y enfrentarte a lo nuevo, para desarrollarse espiritualmente. La vergüenza no te sirve de nada. Intenta y vuelve a intentarlo”, reconoce en su cuenta de Instagram con más de 23 mil seguidores.