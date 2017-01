La emotiva carta de apoyo de Robert De Niro a Meryl Streep tras sus dichos sobre Trump

El discurso de Meryl Streep en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2017 todavía retumba en Estados Unidos. “Cuando los poderosos utilizan su posición para someter a los demás, todos perdemos“, dijo la actriz en clara alusión al presidente electo de EE.UU. Donald Trump, aunque sin nombrarlo explícitamente.

“Hubo una actuación este año que me sorprendió y se clavó en mi corazón. No porque fuera bueno, no había nada bueno en ella. Pero porque fue eficaz y cumplió su función. Hizo que su audiencia riera y mostrara sus dientes… Fue en ese momento, que la persona a la que se le pidió sentarse en el asiento más respetable en nuestro país, imitó a un reportero discapacitado. Alguien a quien superaba en privilegio, poder y la capacidad de defenderse. Eso me rompió el corazón. Todavía no puedo sacármelo de la cabeza porque no era una película. Era la vida real…”, dijo Meryl Streep ante la multitud. El relato lo puedes ver aquí:

Las reacciones no tardaron en llegar. El mismo Trump, a través de sus redes sociales, salió al paso de las declaraciones y, sin tapujos, llamó a Streep “una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood“. En Twitter, Trump escribió: “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro”.

Luego, en otro mensaje, siguió: “Ella es una lacaya de Hillary (Clinton), quien perdió a lo grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un periodista con discapacidad (nunca lo haría), sino que lo mostré ‘arrastrándose’ cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

Tras la polémica, y luego que diversas figuras de Hollywood apoyaran públicamente a Streep, fue Robert De Niro quien tomó la palabra para, a través de una carta pública, explicar la importancia del mensaje de su colega, con la que coincidió en cuatro películas: El cazador, Enamorarse, Marvin’s Room y Descubriendo a John Cazale.

Esta fue es la carta de Robert De Niro a Meryl Streep, que fue difundida por la revista People.