Madonna protagoniza sensual sesión de fotos en ropa interior para revista Harper’s Bazaar

The newsstands cover of @harpersbazaarus #februaryissue2017 with the one and only @madonna @luigiandiango @luigimurenu @ariannephillips @andylecompte @visionaaron @naominailsnyc @philipphaemmerle #150anniversary

A photo posted by Luigi and Iango (@luigiandiango) on Jan 10, 2017 at 4:22am PST