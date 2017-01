Natalie Portman reveló que salario de Ashton Kutcher triplicó el de ella en el mismo filme

En 2011, Natalie Portman y Ashton Kutcher se unieron para protagonizar la comedia romántica No Strings Attached (Amigos con derechos). La cinta, que trataba de una pareja que no quería formalizar una relación, se convirtió en un éxito que la actriz no pudo disfrutar en plenitud.

En una reciente entrevista con la revista británica Marie Claire, reveló la enorme diferencia de sueldos que tuvo con su coestrella en esa época. “Ashton Kutcher recibió un sueldo tres veces mayor que el mío. Lo sabía y no hice nada, porque existen unas ‘cuotas’ en Hollywood“, explicó la protagonista de Jackie.

“Tu cuota es lo máximo que has recibido. La de él era tres veces más alta que la mía, así que ellos decidieron que debía ganar tres veces más”, prosiguió.

“No me enojé lo suficiente. Me acuerdo de haber hablado con Ruth Bader Ginsburg (jueza del Tribunal Supremo de EE.UU.) de ello. Comparado con los hombres, en la mayoría de las profesiones, las mujeres obtienen 80 centavos frente a un dólar que ganan ellos. En Hollywood, estamos ganando 30 céntimos por dólar“, continuó.

Pero Portman no es la única que ha debido enfrentar este tipo de injusticias, pues desde hace años las actrices han estado demandando el mismo trato para hombres y mujeres en Hollywood. De hecho, tras el hackeo a Sony Pictures, quedó en evidencia el sexismo salarial que vive en la industria y donde Jennifer Lawrence y Amy Adams fueron perjudicadas.

En uno de los correos filtrados quedó claro las actrices recibieron un salarios inferiores en comparación al de sus compañeros varones en American Hustle (2014).