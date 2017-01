La reacción de Sofía Vergara y Priyanka Chopra al encontrarse usando vestidos muy similares en los Globos de Oro

Para muchos, encontrarse a otra persona usando el mismo vestuario en un importante evento o fiesta, puede resultar muy frustrante. Recordar el esfuerzo detrás de la elección del traje y luego ver a alguien con el mismo, luce como una idea vergonzosa y decepcionante. Más aún si estás en una premiación como los Globos de Oro, con miles de cámaras encima.

Sin embargo, la reacción entre la actriz colombiana Sofía Vergara y la Miss Mundo Priyanka Chopra, ha sacado “aplausos” en redes sociales, luego que ambas celebridades se encontraran utilizando vestidos muy parecidos.

Ambas mujeres no sólo se ofrecieron para posar juntas ante las cámaras, si no que además bromearon ante la situación y lucen muy alegres admirando el “look” de la otra.

Después del encuentro, Sofía Vergara compartió una foto junto a la actriz y cantante india de 34 años, el la que la etiquetó junto a emojis sonrientes.

A photo posted by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jan 9, 2017 at 12:38pm PST

Si bien Priyanka no compartió una foto con la actriz de 44 años, si lo hizo la intérprete Kerry Washington -nominada en la categoría Mejor actriz, miniserie o película para TV- quien también escogió lucir de dorado para la importante ocasión.

Our ABC golden girls @kerrywashington & @priyankachopra were shining bright on the red carpet 💛 pic.twitter.com/z1A4v6rAqe

— ABC Network (@ABCNetwork) 9 de enero de 2017