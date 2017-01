El potente discurso de Meryl Streep contra Donald Trump en los Globos de Oro

Meryl Streep ha sido nominada en 30 ocasiones a Globos de Oro y otras cuantas a los premios Oscar, por ello este domingo recibió el premio a la trayectoria Cecil B. DeMille.

La actriz fue presentada por su amiga Viola Davis, quien no escatimó en los halagos para la artista. “Haces que me sienta orgullosa de ser actriz”, señaló.

“Eres una musa… Me haces sentir orgullosa de ser una artista. Me haces sentir que lo que tengo en mí, mi cuerpo, mi rostro, mi edad, es suficiente”, agregó.

Tras agradecer los aplausos y Meryl comenzó humildemente a aceptar el premio antes de comenzar un potente discurso. “Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de América en este momento: Hollywood, los extranjeros y la prensa“, dijo.

Streep también aseguró que Hollywood está apoyando a los extranjeros y “si los echas a todos, no tendrás nada que ver más que fútbol y artes marciales mixtas, que no son artes”, aseguró.

La actriz también se refirió al reportero del New York Times, Serge Kovaleski, quien sufre de un trastorno congénito que limita los movimientos, lo que fue objeto de burlas de Donald Trump hace algún tiempo.

“Hubo una actuación este año que me sorprendió – se clavó en mi corazón. No porque fuera bueno, no había nada bueno en ella. Pero porque fue eficaz y cumplió su función. Hizo que su audiencia riera y mostrara sus dientes”, dijo.

“Fue el momento en que la persona que pidió sentarse en el lugar más respetado de nuestro país imitó a un reportero discapacitado (…) Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no puedo sacarlo de mi cabeza porque no era una película, era la vida real”, agregó.

“Este instinto de humillar (…) se filtra en la vida de todos porque da permiso a otras personas para hacer lo mismo”, continuó Streep. “La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita a la violencia, y cuando los poderosos usan su posición para intimidar a los demás, todos perdemos”, sentenció.

La actriz finalizó con una frase de su fallecida amiga Carrie Fisher: “Como mi amiga, la querida Princesa Leia me dijo, ‘toma tu corazón roto y conviértelo en arte’“.