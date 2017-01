¿A quién no le ha pasado? El incómodo momento de Emma Stone en los Globos de Oro

Este domingo 8 de enero fue una gran noche de Emma Stone, la artista ganó como Mejor Actriz en un musical en los Globos de Oro y además comenzó a pavimentar su camino a los premios Oscar. Sin embargo, también vivió un incómodo momento el que supo manejar gracias a su extrovertida personalidad.

Su cinta Lalaland se convirtió en la que más galardones acaparó en la historia de los premios, entre ellos el de Mejor guionista para Damien Chazelle.

El equipo completo de la película estaban sentados juntos al momento que se anunciara al ganador de aquella categoría, por lo que todos quisieron felicitar al director y escritor.

Tras abrazar a Ryan Gosling, Emma Stone se acercó a el para abrazar al guionista, sin embargo, Chazelle estaba recibiendo las felicitaciones de su pareja Olivia, por lo que no se dio cuenta que la actriz estaba cerca de él.

Tras el desaire, Emma se lo tomó con humor y levantó las manos diciendo algo así como “Eso fue raro, lo siento”.

La escena fue descubierta por los usuarios de las redes sociales, quienes de inmediato comenzaron a viralizar el video y contar sus propios incómodos momentos parecidos al vivido por Emma Stone.

Emma Stone’s awkward reaction to her double hug w/ Damien Chazelle was hilarious/reminded me of this: https://t.co/WK2P2hl2tZ #GoldenGlobes pic.twitter.com/Mww9hEPoaf

— Jarett Wieselman (@JarettSays) 9 de enero de 2017