Bright Lights, el documental de Carrie Fisher y Debbie Reynolds que hará llorar a sus fans

A solo unos días de la muerte de la famosa actriz Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, HBO ha decidido adelantar la presentación de un documental que muestra a las dos en una nueva luz.

La producción, llamado Bright Lights, documenta la vida de las actrices entre el 2014 y el 2015, tiempo en el que Fisher se estaba preparando para revivir su papel de Leia en Star Wars VII y en que Reynolds se preparaba para recibir el premio SAG por su vida de trabajo en el cine.

Los directores del proyecto, Alexis Bloom y Fisher Stevens, admitieron en una entrevista con la revista People que el proyecto comenzó de manera muy diferente a como terminó.

“En un lado de la propiedad vivía Debbie Reynolds, la estrella de Singin’ in the rain. Por otro lado tienes a la princesa Leia, en la casa donde alguna vez vivió Betty Davis. No hay algo más hollywoodense que eso”, bromearon los directores al referirse a que los interesó sobre el proyecto originalmente.

“Fuimos con la idea de hacer una película sobre ese tipo de cosas. La realeza hollywoodense, pero terminamos haciendo una historia sobre el amor familiar entre ellas”, indicaron en conjunto.

Un nuevo trailer muestra las primeras interacciones entre Fisher y Reynolds durante el documental, donde se puede apreciar el tipo de relación que las dos mantenían fuera del cine.

El documental también utiliza imágenes nunca antes vistas de la familia y vídeos donde se ve el trasfondo de algunos de sus roles más famosos.

El humor negro característico de Fisher y Reynolds está presente aún en el trailer, el cual ya ha llegado a convertirse en una sensación en Internet.

El documental estaba programado para ser lanzado durante el mes de marzo, sin embargo, la muerte repentina de ambas actrices impulso la decisión de apresurar el trabajo de edición y marketing para darle una despedida apropiada a estas mujeres que, a través del cine y sus irreverentes y honestas personalidades, inspiraron e influenciaron al mundo entero.