La frase que Carrie Fisher odiaba recitar en "Star Wars: Una Nueva Esperanza"

Pesar provocó entre los fanáticos de Star Wars, la muerte de la actriz Carrie Fisher, célebre por su rol de la princesa Leia en la popular saga cinematográfica.

La estrella falleció este martes a los 60 años, luego de sufrir un infarto cardíaco el viernes recién pasado, durante un vuelo de Londres a Los Angeles, Estados Unidos.

Recordemos que Fisher regresó en gloria y majestad a la pantalla grande el año pasado, luego que volviera a interpretar a su personaje de Leia -después de 32 años- en la cinta ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’.

Aunque Star Wars fue la saga que marcó la carrera de Fisher, había cosas que no le agradaban de ella.

En una oportunidad, la actriz reveló que en Una Nueva Esperanza hubo un diálogo que estaba harta de repetir, de hecho le molestaba tanto que decidió interpretarlo con acento británico para que le fuese más sencillo recitarlo.

Se trata de una escena en donde pide ayuda a Obi-Wan Kenobi y dice: “He puesto información vital para la supervivencia de la Rebelión en los sistemas de memoria de esta unidad R2″.

Pese a que odiaba esta línea, fue dicho diálogo el que la empujó a convertirse en escritora.

Recordemos que Fisher se ha dedicado a escribir numerosas novelas y libros de no ficción, además de guiones para películas, como fue el caso de Postcards From the Edge en 1990, y These Old Broads en 2001.

De hecho, hasta hace poco se encontraba de gira promocionando su libro ‘The Princess Diarist’, una obra autobiográfica donde relata su experiencia en el set, su autodescubrimiento personal e incluso su intenso romance con su coestrella en Star Wars, Harrison Ford.