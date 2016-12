Actriz que interpretó a "Leia" en Star Wars sufrió ataque al corazón: Madre revela su estado de salud

Dos días lleva internada la actriz Carrie Fisher, que dio vida a la princesa Leia Organa en la saga “La guerra de las galaxias”, luego que sufriera un ataque cardiaco en un avión.

Cuando Carrie viajaba desde Londres (Inglaterra) hasta Los Ángeles (EEUU) el viernes pasado, un grave imprevisto de salud la afectó preocupando a todos los asistentes del vuelo. Para suerte de la actriz, solo faltaban 15 minutos para aterrizar cuando sufrió el ataque.

Carrie fue internada a penas llegaron a tierra y su hermano, Todd Fisher, comunicó a los medios que ella estaba “estable” a pesar de la gravedad de la situación.

Este domingo la madre de Fisher, Debbie Reynolds, decidió informar a sus seguidores y cercanos sobre el estado de la actriz de 60 años por redes sociales.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6

— Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) 25 de diciembre de 2016