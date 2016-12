Emma Stone cuenta que fue discriminada en su trabajo por ser mujer

Lamentablemente el machismo sigue siendo el protagonista en muchas historias de mujeres. De la misma forma que agrede en el interior de un hogar, este afecta el entorno laboral y a las celebridades.

La actriz Emma Stone ha atestiguado duramente sobre machismo este último tiempo. En una entrevista con Vougue contó que gran parte de las actrices de Hollywood reciben menos paga que los hombres y que recién en sus últimas películas ella ha sido remunerada igual que a la coestrella masculina del film. “Las mujeres deberías ser tratadas justamente y pagadas justamente”, señaló en esa oportunidad.

No obstante, la joven que protagonizará su nueva película “La La Land” contó a la revista Rolling Stones otros tipos de discriminaciones machistas que ha recibido durante su carrera por ser mujer.

“Esta película ha sido de las pocas me ha dado voz, todo lo contrario que pasó en mis proyectos anteriores”, señaló y aseguró que en muchas ocasiones vivió gran dificultad al expresar sus opiniones.

“En algunos momentos del pasado, rodando una película, me dijeron que entorpecía el proceso cuando daba una opinión o una idea”, dijo Stone, según consignó el portal español El País.

“Incluso en ocasiones que improvisé dentro del diálogo, (los productores) se rieron de mis bromas y luego se las dieron a mis compañeros masculinos para que los dijeran”, continuó.

Pero eso no es todo. Emma Stone aseguró que fue víctima de engaños en muchas ocasiones: “Les decía que creía que algo no iba a funcionar y me decían: ‘Dilo, dilo, si no funciona, lo cortamos’. Y luego no lo cortaban, y es que de verdad que no quedaba bien”.

Cabe señalar que la actriz debutó en el cine en el año 2007 (Superbad) y, desde entonces, ha participado en más de 20 títulos cinematogáficos. Su último film fue La La Land, la que se estrena el próximo 19 de enero en Chile.