Sernac denuncia a 25 tiendas de empresas telefónicas por infracciones a Ley del Consumidor

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 13:40

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó y denunció una serie de incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, perpetrados por 25 tiendas de las empresas de telefonía Movistar, Wom, VTR, Claro y Entel.

Según explicaron desde la institución, las infracciones cometidas son limitar la garantía del equipo sólo a reparación o cambio del equipo y supeditar la poliza a evaluación del servicio técnico.

En este sentido, Ernesto Muñoz, director nacional del Servicio, detalló que “el consumidor elige, no la empresa, por ello, es importante recalcar que no existe una obligación legal de pasar por el servicio técnico. Si el consumidor acepta esta alternativa, el plazo de la garantía legal se suspende por el tiempo en que el producto esté siendo analizado. Una vez conocido el problema y el origen de la falla, si no es de su responsabilidad, el consumidor puede elegir cualquiera de las tres opciones de garantía: el cambio, la devolución o la reparación“.

Los hechos fueron constatados por el propio Sernac a través de ministros de fe, desde septiembre de 2017 en diversas tiendas de comercialización de productos del mercado de las telecomunicaciones, principalmente en telefonía celular y sus respectivos planes, en todas las regiones del país.

En el detalle, la denuncia fue dirigida contra nueve locales de Entel, nueve de Movistar, tres de Wom, tres de VTR y una contra Claro.

Respecto a la distribución geográfica, la mayor cantidad se focalizó en la región Metropolitana con seis denuncias, las regiones de Tarapacá y Valparaíso recibieron tres cada una; mientras que Magallanes, Bío Bío, Maule y Atacama, anotaron dos por cada unidad administrativa.

En tanto las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y O’Higgins, registraron una cada una.

Así también el servicio recordó que, aún cuando el producto haya sido comprado en una liquidación, este está amparado bajo la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.