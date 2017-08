Las claves que te permitirán rentabilizar de la mejor forma tus ahorros

Sin importar el tipo de inversión que se haga, existen una serie de errores que muchas personas suelen cometer al momento de invertir. Ya sea en acciones, depósitos a plazo o fondos mutuos, el denominador común es el mismo en la mayoría de las veces: la carencia de un objetivo, el desconocimiento del propio perfil inversor, saltarse el análisis de costos, entre otros, los que finalmente pueden terminar siendo perjudicial a la hora de rentabilizar su dinero. Por tal motivo, siempre es importante que las personas interesadas conozcan cuáles son los errores más comunes a la hora de invertir.

Dicho escenario también suele aplicarse a los APV para quienes buscan mejorar sus pensiones, ya que en Chile las cotizaciones siguen siendo muy bajas en relación a los países de la OCDE, sobre todo porque las expectativas de vida son las más altas de Latinoamérica -80 y 85 años para hombres y mujeres respectivamente-, lo cual influye directamente en la baja jubilación de la mayoría de los chilenos.

Para José Santomingo, director de FOL.cl, primera plataforma online de fondos mutuos, tener un objetivo o una meta clara desde el principio es fundamental a la hora de invertir. “Ahorrar es hacer el sacrificio de dejar de consumir hoy para hacerlo en el futuro, por lo que se debe tener claro el objetivo por el cual se quiere ahorrar o invertir. Pero este objetivo debe ser parte de un plan general, por lo que recomiendo crear un presupuesto simple, sencillo que incluya tus gastos imprescindibles y gastos posibles de reducir y cobertura de seguros (salud, auto, casa y otros) y plan de pagos de deudas (consumo, tarjetas de crédito), dijo.

En este mismo sentido, Santomingo apuntó que “otro gran error es no saber lo que realmente están cobrando en comisiones, considerando que algunos piensan que los fondos mutuos son gratis, pero no es así. Las Administradoras Generales de Fondos (AGFs) efectúan distintos cobros que repercutirán directamente en la rentabilidad de tu inversión. Y aunque un análisis bien hecho indica que los fondos mutuos no son más caros que otras alternativas comparables, sin embargo, esto no significa que sean gratis”.

Por su parte, Jaime Torres, gerente de la Aseguradora Confuturo, señaló que con los APV “es importante visualizar que cuanto antes se comience a ahorrar para la jubilación, mayor será el impacto. Por ejemplo, una persona que desde los 25 años ahorra un 5% adicional de sus ingresos en un instrumento de APV, puede mejorar su pensión en alrededor de un 50%”.

Elegir un tipo APV para mejorar el monto de la pensión a la edad de jubilar depende mucho de las necesidades y características de cada persona. Es por ello que, junto a la rentabilidad y costos del instrumento elegido, una de las condiciones esenciales al escoger dónde invertir es la asesoría que te puedan entregar, no sólo al inicio, sino durante todo el período de inversión.

1.- Asesoría Profesional: Lo primero es definir cuándo y con cuánto esperas pensionarte y luego ver cómo ajustar el ahorro a ese objetivo. A continuación, elegir el tipo de fondo que más se ajuste a tu horizonte de inversión y perfil de riesgo. A diferencia de la Cotización Obligatoria, en los instrumentos de APV no existen restricciones de fondos por edad, por lo cual es imprescindible contar con una asesoría permanente que prevenga, por ejemplo, de tomar riesgos innecesarios en las etapas más avanzadas de la vida.

2.- Costos y Rentabilidad: Una variable fundamental dice relación con los costos y la rentabilidad que obtengas en el tiempo con tu inversión. Al momento de comparar alternativas es importante fijarse no sólo en las rentabilidades ofrecidas (para un mismo nivel de riesgo), sino también en los costos asociados a la administración de los fondos. Para hacer un paralelo, es equivalente a cuando se toma un crédito y se compara no sólo la tasa, sino la cuota a pagar por él.

3.- Beneficios Complementarios: La ley autoriza a distintas Instituciones para administrar el APV. Entre ellas se encuentran las compañías de seguros, las cuales además del ahorro para la jubilación, incluyen en su oferta coberturas de protección de vida y accidentes. Esto permite combinar en un sólo producto necesidades de protección y ahorro. Es importante considerar que los costos asociados a estas coberturas también se acogen a los beneficios tributarios del APV.

4.- Flexibilidad en la Administración de los Fondos: Debido a que este ahorro es de largo plazo, las necesidades y perfil de riesgo van a cambiar en el tiempo, por lo cual es recomendable invertir en productos y compañías que cuenten con una amplia oferta de fondos entre los cuales poder cambiarse fácilmente según los requerimientos.

5.- Información: “Asegúrate que la compañía que elijas ponga a tu disposición información clara, oportuna y de fácil acceso para revisar el monto ahorrado en el tiempo. Esto será fundamental para monitorear el desempeño de la inversión y tomar decisiones adecuadas y con el timing correcto.