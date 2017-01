¿Qué medidas debes tomar si arriendas en vacaciones? Sernac entrega recomendaciones

En plenas vacaciones de verano, el Servicio Nacional del Consumidor entrega algunas medidas a tomar para quienes decidan partir de sus casas a renovar aires, arrendando en otras residencias. Entre ellas se encuentran verificar la existencia y condiciones del lugar, además de exigir contrato de prestación de servicios.

Ernesto Muñoz, director del Sernac, explicó que “la principal recomendación es exigir un contrato por escrito donde queden registradas todas las promesas efectuadas por el proveedor”. Además, recordó que “todo aquello ofrecido en la publicidad del arriendo, tiene que estar incorporado en el contrato”. De esta forma, los consumidores podrán solicitar toda la información relevante sobre la propiedad y hacer cumplir al prestador con todo lo ofertado.

Cabe destacar que, en lo que va del año, el Servicio ha recibido 378 reclamos por incumplimientos en arriendos. Respecto a esto, el director asegura que “se aplican todos los derechos contemplados en la Ley del Consumidor, vale decir, se tiene que respetar el contrato”.

Para evitar el problema, Muñoz recomienda verificar la existencia de la propiedad y, si es posible, visitarla antes de realizar cualquier pago anticipado. Del mismo modo, aconsejan recurrir a corredoras establecidas con representantes fácilmente identificables.

Si busca hospedaje en un hotel u hostal, el Sernac recomienda cerciorarse de que el lugar tenga al día la patente municipal y la autorización sanitaria correspondiente porque, de otra forma, no están autorizados a funcionar.

¿Qué pasa si lo estafan?

La Ley del Consumidor tiene alcance sólo para las relaciones entre consumidor y la empresa prestadora. Si existe un incumplimiento de contrato en tal caso, se debe recurrir al Sernac o exigir una respuesta mediante la acción de Tribunales.

Si usted realiza un contrato con un particular sin historial de arriendos, no podrá reclamar sus derechos mediante tal normativa. En caso de que exista un incumplimiento en tales condiciones, debe realizar la denuncia ante la Policía de Investigaciones y la Fiscalía para que investiguen y persigan los hechos. Sernac asegura que la Ley puede hacerse cargo del incumplimiento de las empresas, pero no de quienes se dedican al negocio del engaño.