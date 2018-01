Momento Kodak: exgigante de fotografía revela apuesta para resurgir y se dispara en bolsa

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 12:40 · Actualizado a las 13:00

Luego de liderar la industria fotográfica durante los años ochenta y noventa, Kodak presentó un declive y llegó al 2010 con sólo un 7% de participación en el mercado de las cámaras digitales, detrás de marcas como Sony, Nikon y Canon. Estas últimas entendieron mejor la transición hacia la fotografía digital y se ahorraron problemas financieros derivados de las ventas de películas fotográficas.

La tecnología los golpeó duro, pero ahora la multinacional fundada hace 130 años reveló una apuesta para resurgir y su acciones se dispararon en la bolsa: KodakCoin. Se trata de una criptomoneda que podrán usar fotógrafos y agencias para cuidar y gestionar los derechos de las imágenes.

KodakCoin

Kodak quiere ahora aprovechar un nicho donde aún son referentes, el de la fotografía profesional, que es otra perjudicada ante el acceso libre y gratuito a las imágenes que impera hoy. La desventaja para estos fotógrafos expertos no sólo radica en los derechos de sus imágenes actuales y sino que en una gran dificultad de monetizar fotografías de archivo.

Ahora, junto a Wenn Digital planean crear un registro digital encriptado de derechos de propiedad para los fotógrafos, usando blockchain, la tecnología que sustenta a las criptomonedas como el bitcoin, así lo informó Diario Financiero.

La llamada KodakCoin, entonces, será la moneda de cambio para pagar a los fotógrafos por el uso de sus imágenes.

Furor en la bolsa

Este martes fue el anuncio de Kodak y de inmediato sus acciones se dispararon en 119,35% y en dos días se triplicaron -y más- de US$ 3,1 a US$ 10,7, y la compañía aumentó su valor de mercado de US$ 131,97 millones a US$ 455,51 millones.

Junto a su socio Wenn Digital, proveedor de fotos, Kodak realizará una oferta inicial de KodakCoins desde el 31 de enero en EEUU, Canadá, el Reino Unido y otros países seleccionados.

Con esta idea el exgigante fotográfico se suma a varias empresas que han creado sus propias monedas, como la empresa de ropa femenina Inpixon, y Long Island Iced Tea, quienes también vieron duplicar el valor de sus papeles. Sin embargo, muchos analistas siguen dudosos respecto de cuánto durará el fervor por las criptomonedas.