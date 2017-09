La revolución financiera de Xavier Serbiá aterrizó en Santiago

Xavier Serbiá es un maestro de economía, presentador del programa CNN Dinero, columnista de economía y redactor bestseller. Pero, por encima de todo ello, es reconocido mundialmente por el grupo que le catapultó a la fama musical cuando apenas tenía doce años: Menudo.

Pero la banda que le llevó al estrellato fue también la que le catapultó a la bancarrota económica, debido a un fraude de una firma de corretaje. Ello le llevó a enfocar su vida hacia las finanzas tratando de desentrañar qué había sucedido con su dinero, por lo que realiza una maestría en economía en Trinity College y tras ello un MBA, lo que sumado a su enorme carisma le ha permitido coronarse como el presentador estrella del programa CNN Dinero de CNN en español, donde trata de transmitir al mundo sus conocimientos y enseña cómo lograr una estabilidad económica.

Nueva filosofía: la democratización del dinero

Este sábado dos de septiembre Xavier Serbiá se presentó en el Hotel Intercontinental de Las Condes, producida por Gastroeventos contó con una enorme afluencia de seguidores, patrocinadores e interesados en aprender más sobre el ámbito financiero.

La revolución financiera de Serbiá está recorriendo el mundo ya que, cómo bien explica, nos encontramos en el momento de la historia donde mejor vivimos y donde podemos optar a comprar más cosas, pero eso sólo nos ha llevado a adquirir cosas que no necesitamos estableciendo una dependencia de los créditos y los préstamos.

La base de su programa es la necesidad de “democratizar el dinero”, todo el mundo debe aprender a manejarlo y utilizarlo para su beneficio. Los medios de comunicación usan una terminología compleja y técnica logrando que la sociedad no adquiera conocimientos reales de algo tan importante como sus ganancias. Su éxito radica en que utiliza un lenguaje financiero de forma clara y sencilla y, a través de sus siete reglas, permite que todo el mundo pueda llegar a obtener una sana economía y una libertad financiera.

La conferencia llenó las salas del Intercontinental

Los organizadores nos contaron como todos los esfuerzos por traerle han sido recompensados por el enorme éxito, superando cualquier expectativa. “Sabíamos la necesidad de acercar la educación financiera a Chile ya que tengas mucho o poco, si no sabes manejar tu dinero y el de tu empresa estás condenado al fracaso”.

En el evento destacó la fuerte presencia de la comunidad venezolana, que cada día crece más en nuestro país. Para ellos Xavier es toda una inspiración habiendo sido protagonistas de todo su proceso, desde su enorme éxito sobre los escenarios hasta su conversión en gran economista “para los venezolanos en Chile el programa de Serbiá es muy necesario porque el ingreso, la moneda y el nivel de ahorro cambia. Tomar decisiones correctas también depende cómo usamos los instrumentos que brinda Chile desde el punto de vista financiero”.

Durante las más de cuatro horas de duración del evento la gente permaneció con los ojos clavados en el escenario, saliendo todos ellos entusiasmados “me ha parecido súper interesante y entretenido, Xavier tiene un gran carisma y eso hace que su programa sea tan seguido”. Y es que la cercanía a su público y lo más importante su credibilidad, al contar de manera tan honesta su historia ha hecho que sus seguidores crezcan cada día más y más.

Chile, el país con menor educación financiera de Latinoamérica

Los chilenos se encuentran entre los que menos ahorran de todo el continente, afirma una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado IPSOS. En Chile sólo el 46% practica un ahorro voluntario, los motivos principales son debido a que no les alcanza el sueldo, deben asegurar la educación de sus hijos, pagar la vivienda o el arriendo mensual y, especialmente, porque la gran parte de ellos deben hacer frente a las deudas.

Xavier explicó como el problema de la sociedad actual es que no existe una mentalidad de ahorro, pensamos que no ganamos suficiente para poder ahorrar pero la realidad es que no queremos. Si, por ejemplo, dejáramos de comprar los tres cafés que me tomó al día supondría un pequeño gasto diario menos pero que se convertiría en una cantidad significativa de cara al futuro.

Además de ello Chile es el país de todo Latinoamérica que menos educación financiera posee como nos explicó uno de los asistentes chilenos, quien había llegado al seminario gracias a su esposa “me he dado cuenta de mi desconocimiento en el tema. Los chilenos somos ignorantes en cuanto al manejo financiero y cómo entenderlo: los contratos, hipotecas o préstamos. Primero de todo debemos comenzar a ahorrar, ya que en este país cuanto más ganamos más gastamos y eso no puede ser. Hay que educar a la sociedad en el ahorro y el consumo desde la niñez”.