Debut bursátil de Tricot recauda más de US $140 millones y supera expectativas

Superando todas las expectativas de los ejecutivos y el mercado, la empresa de retail Tricot debutó en la bolsa de valores esta semana recaudando más de 140 millones de dólares y siendo la séptima sociedad chilena en hacerlo.

La entidad, ligada a la familia Pollak Ben-David, colocó el papel de la empresa en 760 pesos, para terminar elevándose a 815 después de las más de 4 mil órdenes recibidas, en un proceso que fue liderado por BTG Pactual y LarrainVial, consignó Diario Financiero.

Al respecto, el director ejecutivo de Investment Banking de BTG Pactual Chile, José Ignacio Zamorano, dijo que “la compañía estaba destinada para estar abierta en bolsa”.

Según él, nunca había visto estos niveles de demanda, recalcando “que la suscripción no fue de un segmento en particular. Cada uno de los subsegmentos estaban suscrito más de 10 veces. Pudimos haber colocado el libro completo con extranjeros. Había más de US$ 150 millones en órdenes solo de extranjeros”.

Mientras tanto, Felipe Porzio, gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, señaló que Tricot “gustó mucho a los inversionistas”, explicando que su exitoso debut se sustenta en “una historia de creación de valor muy grande y con proyectos a futuro muy atractivos que hace que los inversionistas premien este tipo de compañías”